Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Vollbrand nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Nach einem Verkehrsunfall an der Überleitung der Landesstraße 605 auf die Bundesstraße 3 geriet ein Pkw am späten Freitagabend in Vollbrand. Die Insassen blieben glücklicherweise unverletzt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand bog der 26-jährige Autofahrer gegen 23:50 Uhr mit seinem Mercedes von der L 605 nach rechts auf die B3 in Fahrtrichtung Karlsruhe ab. Mutmaßlich aufgrund seiner Alkoholisierung von etwa 1,2 Promille verlor er in der Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und durchbrach die linke Leitplanke. Der Pkw überschlug sich in der Folge und kam auf dem Dach liegend im Grünstreifen zum Stillstand.

Der 26-Jährige und seine drei Mitfahrer verließen eigenständig und unverletzt das Auto, noch bevor es Feuer fing und vollständig ausbrannte.

Die unmittelbar alarmierte Feuerwehr löschte das Fahrzeug und das umliegende Geäst, noch bevor weiterer Schaden entstehen konnte.

Der Pkw-Fahrer muss nun unter anderem mit einer Anzeige aufgrund Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen.

Franz Henke, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

