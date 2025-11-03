Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen - Einbruch in ein Mehrfamilienhaus

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am vergangenen Freitag Zutritt in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Eggenstein.

Nach aktuellem Kenntnisstand drangen die Einbrecher in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 20:30 Uhr vermutlich über ein Schlafzimmerfenster in die Erdgeschosswohnung im Potsdamer Ring ein. Die Diebe durchwühlten in verschiedenen Räumen die Schränke und entwendeten diverse Schmuckstücke.

Die Höhe des Diebstahlschadens wird derzeit noch ermittelt.

Wer verdächtige Wahrnehmungen zum Einbruch gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

