POL-KA: (KA) Bruchsal - Autofahrer fährt gegen Baum

Samstagfrüh, gegen 07:35 Uhr, geriet ein Pkw-Fahrer auf der L556, im Kurvenbereich zwischen Bruchsal und Hambrücken, von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Das Auto des 23-Jährigen fing kurzzeitig Flammen.

Beim Eintreffen eines Zeugen am Unfallort, befand sich der offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stehende Fahrer bereits außerhalb des brennenden Fahrzeugs. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Dort wurde auch eine Blutentnahme durchgeführt.

Das Auto musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme war die L556 kurzzeitig gesperrt.

