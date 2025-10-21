Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Zweiradfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw per Hubschrauber in Klinik geflogen

Leichlingen (ots)

Am Montagnachmittag (20.10.) ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Hochstraße in Höhe des dortigen Bahnübergangs, bei dem ein Kraftradfahrer mit einem Pkw kollidierte. Der Zweiradfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Klinik geflogen werden.

Zeitgleich mit der Polizei trafen erste Rettungskräfte am Unfallort ein und versorgten den auf der Fahrbahn liegenden Zweiradfahrer. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 60-jähriger Pkw-Fahrer aus Monheim am Rhein gegen 15:30 Uhr die Hochstraße aus Unterschmitte kommend in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. Wenige Meter vor dem Bahnübergang beabsichtigte er nach links auf das Gelände des dortigen Raiffeisen-Marktes abzubiegen. Laut seinen Angaben zeigte die Schrankenanlage bereits Rot, als ihm während des Abbiegevorgangs plötzlich ein 21-jähriger Kraftradfahrer mit seiner KTM entgegenkam.

Es kam zu einer Kollision der Verkehrsteilnehmer, wodurch der Zweiradfahrer aus Leichlingen über die Motorhaube des Pkw flog und auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Hierbei erlitt er schwere Verletzungen, sodass nach einer Erstversorgung ein Rettungshubschrauber angefordert wurde, der den 21-Jährigen in eine nahegelegene Klinik flog. Der Pkw-Fahrer blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch eine entsprechende Fachfirma abgeschleppt. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wird aktuell auf einen unteren bis mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang, insbesondere in Bezug auf die Schrankenanlage, dauern weiterhin an. Zeugen, die möglicherweise Hinweise zu diesem Unfallhergang geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Verkehrskommissariat in Burscheid zu wenden. (ch)

