Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Zwei Einbrüche innerhalb eines Hauses in Hoffnungsthal

Rösrath (ots)

Am Sonntagnachmittag (19.10.) ist die Polizei zu einem Einfamilienhaus in der Bleifelder Straße im Stadtteil Hoffnungsthal gerufen worden.

Offenbar haben bislang Unbekannte im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr am Vorabend (18.10.) und dem besagten Sonntagnachmittag um 15:15 Uhr unbefugt ein Grundstück an der Bleifelder Straße betreten.

Im Kellergeschoss des Einfamilienhauses versuchten sie, ein Küchenfenster der dortigen Einliegerwohnung aufzubrechen. Zusätzlich schlugen sie dann mit einem Stein das selbige Fenster ein. Aus unbekanntem Grund ließen sie offenbar hier von ihrem weiteren Vorhaben ab und machten keine Beute.

Im Erdgeschoss des gleichen Hauses haben vermutlich dieselben Täter dann eine Terrassentür aufgebrochen und gelangten in die dortigen Räume. Offenbar wurden mehrere Räume durchsucht, da mehrere Schränke und Schubladen bei Begehung des Tatortes offen standen.

Die Geschädigten waren während der Anzeigenaufnahme nicht vor Ort, so dass der genaue Schaden noch nicht erfasst werden konnte. Es wird jedoch vermutet, dass mehrere Armbanduhren entwendet worden sein könnten.

Es wurden zwei Strafanzeigen aufgenommen und es wurde eine Spurensicherung veranlasst. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wendet sich bitte unter Tel. 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, PHK Tholl
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

