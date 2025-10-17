Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Versuchter Einbruch in Erdgeschosswohnung

Kürten (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (16.10.) alarmierte die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses im Rotdornweg die Polizei, nachdem soeben zwei Personen versucht hatten, in ihre Erdgeschosswohnung einzubrechen.

Bei Eintreffen der Polizeibeamten gab die Bewohnerin an, gegen 02:20 Uhr ein lautes Knacken und Rütteln an ihrer Wohnungstür wahrgenommen zu haben. Als sie daraufhin die Tür von Innen aufriss, standen zwei dunkel gekleidete Personen vor ihrer Wohnung. Diese ergriffen unverzüglich die Flucht.

Eine Zeugin, die sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls in der Wohnung befand, verfolgte die beiden Täter noch ein paar Meter in Richtung Rathaus, bevor der Sichtkontakt abbrach.

Eine der beiden Personen war vermutlich männlich, ungefähr 1,70m groß und hatte eine leicht korpulente Statur. Er hatte blaue Augen und trug eine Sturmhaube, einen schwarzen Pullover, eine schwarze Jeanshose sowie schwarze Schuhe. Die zweite Person war circa 1,70m bis 1,80m groß, hatte eine schlanke Statur und bräunliche Augen. Zum Tatzeitpunkt trug die Person ebenfalls eine Sturmhaube, Handschuhe, ein schwarzes Oberteil, eine schwarze Hose sowie blaue Sneaker.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen des versuchten Einbruchs auf und sucht nun nach Zeugen, die möglicherweise nähere Angaben zu den zwei flüchtigen Tätern geben können. Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg. (ch)

