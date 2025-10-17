Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - 44-Jähriger mit falschen Kennzeichen und unter Drogeneinfluss unterwegs

Overath (ots)

Am Donnerstag (16.10.) führten Polizeibeamte der Polizeiwache Overath / Rösrath eine Geschwindigkeitsüberwachung an der Kreuzung Durbuscher Straße / Großdorbusch in Heiligenhaus durch. Dabei fiel ihnen gegen 16:00 Uhr ein Pkw der Marke Audi mit ukrainischen Kennzeichen auf, bei dem die Scheibenwischer dauerhaft quer über der Windschutzscheibe standen.

Die Beamten entschieden sich dazu, den Pkw-Fahrer anzuhalten und zu kontrollieren. Währenddessen fiel auf, dass die an dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen nicht zu dem zugehörigen Audi passten. Zudem nahmen die Polizisten Auffälligkeiten bei dem 44-jährigen Fahrer aus Lettland wahr, die auf einen Betäubungsmittelkonsum hinweisen. Ein daraufhin freiwillig durchgeführter Drogenvortest fiel positiv auf Kokain aus.

Der 44-Jährige wurde zwecks einer Blutprobenentnahme zu einer nahegelegenen Arztpraxis gebracht. Das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen wurde ihm vorerst untersagt. Auf ihn kommen nun Anzeigen wegen Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss zu. (ch)

