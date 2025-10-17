Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - Polizei informiert ausführlich über das Thema Einbruchschutz

Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)

Es geht oft viel schneller, als man denkt: Nur fünf bis sieben Minuten dauert im Schnitt ein Einbruch. In den meisten Fällen schlagen Einbrecher tagsüber zu. Allein in diesem Jahr hat es bereits knapp 240 Wohnungseinbrüche im Kreisgebiet gegeben. Das sind mehr als in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres. Und die berühmte "dunkle Jahreszeit" für Einbrecher kommt erst noch.

Auch aus diesem Grund macht die Polizei Rhein-Berg kommende Woche wieder auf das Thema Einbruchschutz aufmerksam.

Experten aus unserem Kriminalkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz helfen Ihnen dabei, Ihr Haus oder Ihre Wohnung so einbruchssicher wie möglich zu gestalten. Dazu gehören auf der einen Seite technische und mechanische Lösungen und auf der anderen Seite sinnvolle Tipps und Tricks, wie Sie sich zusätzlich vor Einbrechern schützen können.

Sie finden uns in der kommenden Woche an folgenden Orten immer von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr:

Montag, 20. Oktober, OBI Rösrath, Hanns-Martin-Schleyer-Straße Dienstag, 21. Oktober, OBI Wermelskirchen, Biberweg Mittwoch, 22. Oktober: Hagebaumarkt Overath, Propsteistraße Donnerstag, 23. Oktober: Bauhaus Bergisch Gladbach, Overather Straße Freitag, 24. Oktober: Göbbels GmbH - hagebau kompakt, Kürten, Industriestraße

Sie haben außerdem jederzeit die Möglichkeit, einen kostenlosen Termin mit dem Team der Kriminalprävention zu vereinbaren: Unter der Rufnummer 02202 205-444 oder per Mail an gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de

Die Aktionswoche findet im Rahmen der landesweiten Kampagne "Riegel vor! Sicher ist sicherer." statt. Weitere Informationen, wie Sie sich vor Einbrechern schützen können, finden Sie auf der Seite Kriminalprävention/Opferschutz auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis: rheinisch-bergischer-kreis.polizei.nrw (bw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell