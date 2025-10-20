Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - 58-Jähriger nach Einbruch in Bäckerei von Polizei gefasst

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht zu Montag (20.10.) wurde die Polizei gegen 03:15 Uhr zu einem Einkaufszentrum in der Bergisch Gladbacher Innenstadt gerufen, nachdem dort der Alarm ausgelöst wurde. Vor Ort konnten die Beamten einen Mann erkennen, der sich in einer dortigen Bäckerei aufhielt. Auf Ansprache durch die Polizisten ergriff der Unbekannte die Flucht und rannte über einen rückwärtigen Ein- und Ausgang der Bäckerei in Richtung Fußgängerzone.

Nach einer kurzen Verfolgung wurde der Mann auf Höhe der Poststraße von den Polizisten gefasst und vorerst mittels Handfesseln fixiert. Bei einer Durchsuchung konnten die Beamten eine geringe Menge an Bargeld sowie ein Mobiltelefon bei dem Mann auffinden. Zudem wurden an der Eingangstür zur Bäckerei mehrere Hebelmarken festgestellt.

Da der Mann keine Ausweisdokumente mit sich führte, wurde er zur Polizeiwache Bergisch Gladbach gebracht, die er im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen konnte. Auf den 58-jährigen Bergisch Gladbacher kommt nun eine Anzeige wegen besonders schweren Falls des Diebstahls zu. Das Bargeld sowie das Mobiltelefon des Mannes wurden sichergestellt.

Während den frühen Morgenstunden wurden der Polizei sodann noch vier weitere Einbrüche in verschiedene Läden des selbigen Einkaufszentrums gemeldet. Ob der von der Polizei zuvor gefasste Bergisch Gladbacher auch für diese Taten verantwortlich ist, wird derzeit noch ermittelt. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell