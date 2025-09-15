Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Täter gestellt - Haftbefehl erlassen - 39-Jähriger setzt Fahrzeug der Bundespolizei am Bahnhof in Brand ++

Lüneburg (ots)

Ein am Bahnhof, Friedensreich-Hundertwasser-Platz abgestelltes Dienstfahrzeug, Mercedes, der Bundespolizei setzte ein 39-Jähriger in den Nachtstunden zum 14.09.25 in Brand. Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten gegen 02:30 Uhr durch eine Geräuschentwicklung, das Einschlagen der Seitenscheibe des Dienstfahrzeugs wahrnehmen. Der Täter warf in der Folge einen brennbaren Gegenstand ins Fahrzeug, so dass dieses in Vollbrand geriet. Darüber hinaus beschädigte der 39-Jährige durch Schlagen zwei weitere Dienstfahrzeuge. Eingreifende Einsatzkräfte überwältigten den Mann vor Ort. Er wurde vorläufig festgenommen.

Die Feuerwehr Uelzen war im Löscheinsatz. Der Sachschaden wird aktuell mit mehr als 60.000 Euro beziffert.

Bei dem 39-Jährigen, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde im Rahmen der Durchsuchung ein Tütchen mit pulvriger Substanz (vermutlich Betäubungsmittel) sichergestellt.

Der 39-Jährige wurde noch am 14.09.25 dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, so dass der Mann in eine Justizvollzugsanstalt überstellt wurde.

Die weiteren Ermittlungen zu den Umständen und der Motivation des 39-Jährigen dauern an. Die weiteren Ermittlungen des Kriminalermittlungsdienstes Uelzen unter Einbindung des Fachkommissariates Staatsschutz dauern an. Aktuell gehen die Ermittler von keinem politischen/staatschutzrechtlichen Hintergrund/Motiv aus.

