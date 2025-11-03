Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach zwei Wohnungseinbrüchen im Stadtgebiet Karlsruhe

Karlsruhe (ots)

Nach bisherigen Feststellungen hebelten unbekannte Täter am Freitagabend, zwischen 17:45 Uhr und 20:30 Uhr, gewaltsam das im Erdgeschoss gelegene Badezimmerfenster auf und verschafften sich so Zutritt in das Innere eines Einfamilienhauses im Rehbergweg in der Karlsruher Nordweststadt.

In der Folge durchwühlten die Einbrecher mehrere Schränke sowie Schubladen und entwendeten auf ihrem Beutezug eine Halskette.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich ebenfalls am Freitagabend, zwischen 18:30 Uhr und 22:30 Uhr, in der Karlsruher Nordstadt. Hier betraten unbekannte Täter offenbar unbemerkt den Balkon eines Wohngebäudes und verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Innere der Wohnung in der Erzbergstraße.

Anschließend durchsuchten die Einbrecher mehrere Zimmer der zweistöckigen Wohnung und öffneten diverse Schranktüren sowie Schubladen.

Die Höhe der jeweils entstandenen Sach- und Diebstahlschäden ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen oder Hinweisgeber zu den Einbrüchen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666 -5555 in Verbindung zu setzen.

Emma Bayha, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell