Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Einfamilienhaus in Grünwettersbach - Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Dienstagmorgen Zutritt in ein Einfamilienhaus in Grünwettersbach.

Nach aktuellem Kenntnisstand drangen die Einbrecher in der Zeit zwischen 08:30 Uhr und 11:30 Uhr über das Wohnzimmerfenster im Erdgeschoss in das Haus in der Dobelstraße ein. In der Folge öffneten die unbekannten Täter in mehreren Zimmern die Schubladen der Kommoden.

Ob sie bei ihrer Suche nach Beute fündig wurden, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Zeugen oder Hinweisgeber zu dem Einbruch werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666 -5555 in Verbindung zu setzen.

Emma Bayha, Pressestelle

