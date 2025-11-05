Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verkehrsunfall auf Südtangente

Karlsruhe (ots)

Ein Verkehrsunfall zweier Fahrzeuge führte am Dienstagnachmittag auf der Südtangente zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 76-Jähriger gegen 15:45 Uhr mit seinem Pkw von der Pfalz kommend auf der Südtangente in Fahrtrichtung Durlach. Auf Höhe der Einfädelspur der Bundesstraße 36 geriet er offenbar aufgrund Unachtsamkeit nach rechts ab und kollidierte seitlich mit einem zeitgleich auf die Südtangente einfahrenden VW. Aufgrund des Zusammenstoßes prallte der VW nach rechts gegen eine Betonwand, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen.

Ein alarmierter Rettungswagen transportierte die 71-jährige VW-Fahrerin mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 76-Jährige blieb ohne Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

Zum Zwecke der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste der Beschleunigungsstreifen und die rechte Fahrbahn der Südtangente für etwa zwei Stunden gesperrt werden und führte zu erheblicher Staubildung.

