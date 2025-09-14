PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Rauchwarnmelder verhindert Schlimmeres

Ludwigshafen (ots)

(BS) Am 14. September 2025, gegen 1:30 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem ausgelösten Rauchwarnmelder in einer Wohnung in der Sebastian-Bach-Straße im Stadtteil Süd gerufen.

Beim Eintreffen fand die Feuerwehr zunächst, außer dem piepsenden Rauchwarnmelder, in dem Mehrfamilienhaus keine Anzeichen eines Brandes vor. Nachdem die Einsatzkräfte die Wohnungstür gewaltsam geöffnet hatten, war eine Verrauchung in der Wohnung feststellbar. Der Bewohner wurde in der Wohnung vorgefunden. Er war beim Zubereiten von Essen eingeschlafen und hatte den piepsenden Rauchwarnmelder nicht gehört. Die Feuerwehr konnte dank des Rauchwarnmelders das angebrannte Essen noch rechtzeitig beseitigen, bevor schlimmeres passieren konnte. Der Rauch in der Wohnung wurde mit einem maschinellen Belüftungsgerät beseitigt. Der Bewohner war wohlauf und konnte anschließend wieder in seine Wohnung zurückkehren.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen mit 14 Einsatzkräften und 3 Fahrzeugen und der Rettungsdienst.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ludwigshafen
Telefon: +49 621-58 649 290
E-Mail: presse.feuerwehr@ludwigshafen.de
http://www.feuerwehr-lu.de

Original-Content von: Feuerwehr Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Feuerwehr Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 13.09.2025 – 13:29

    FW Ludwigshafen: Großbrand in Ludwigshafen Rheingönheim bei Autoverwertung

    Ludwigshafen (ots) - (JD) Am 13.09.2025 um 04:12 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Brand bei einer Autoverwertung in die Erbachstraße in Ludwigshafen Rheingönheim gerufen. Beim Eintreffen fand die Feuerwehr einen Brand von gestapelten Schrottfahrzeugen vor, die bis zu sechs Meter hoch gestapelt waren. Durch die eingeleiteten Löschmaßnahmen konnte die ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 11:26

    FW Ludwigshafen: Küchenbrand im Stadtteil Nord / Hemshof

    Ludwigshafen (ots) - (SE) Ludwigshafen Am Montag, 25.08.2025 wurde die Feuerwehr um 08:55 Uhr zu einer Rauchentwicklung aus dem Gebäude in die Hartmannstraße im Stadttel Nord / Hemshof alarmiert. Bei Ankunft stellte sich heraus, dass in der betroffenen Wohnung die Küche brannte und bereits von den Bewohnern zum Teil gelöscht wurde. Die Feuerwehr fand noch eine brennende Spülmaschine vor, welche mit einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren