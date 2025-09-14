Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Rauchwarnmelder verhindert Schlimmeres

Ludwigshafen (ots)

(BS) Am 14. September 2025, gegen 1:30 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem ausgelösten Rauchwarnmelder in einer Wohnung in der Sebastian-Bach-Straße im Stadtteil Süd gerufen.

Beim Eintreffen fand die Feuerwehr zunächst, außer dem piepsenden Rauchwarnmelder, in dem Mehrfamilienhaus keine Anzeichen eines Brandes vor. Nachdem die Einsatzkräfte die Wohnungstür gewaltsam geöffnet hatten, war eine Verrauchung in der Wohnung feststellbar. Der Bewohner wurde in der Wohnung vorgefunden. Er war beim Zubereiten von Essen eingeschlafen und hatte den piepsenden Rauchwarnmelder nicht gehört. Die Feuerwehr konnte dank des Rauchwarnmelders das angebrannte Essen noch rechtzeitig beseitigen, bevor schlimmeres passieren konnte. Der Rauch in der Wohnung wurde mit einem maschinellen Belüftungsgerät beseitigt. Der Bewohner war wohlauf und konnte anschließend wieder in seine Wohnung zurückkehren.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen mit 14 Einsatzkräften und 3 Fahrzeugen und der Rettungsdienst.

