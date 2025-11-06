PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Kronau - Verkehrsunfall auf der A5

Karlsruhe (ots)

Am Mittwochabend kollidierten auf der Bundesautobahn 5 in Richtung Frankfurt am Main gleich mehrere Fahrzeuge miteinander.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fuhr eine 38-Jährige mit ihrem Toyota gegen 21:30 Uhr auf dem linken Fahrstreifen der A5 in südliche Richtung. Hier kam sie mutmaßlich aufgrund ihrer Alkoholisierung nach rechts ab und stieß mit einem die mittlere Spur befahrenden Volvo im Bereich des vorderen linken Kotflügels zusammen. Die 38-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte zudem mit einem Mercedes-Benz, welcher den rechten Fahrstreifen befuhr. In der Folge wurde die PKW-Lenkerin abgewiesen und kam mit ihrem Fahrzeug schließlich in entgegengesetzter Richtung auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge blieben alle Beteiligten unverletzt.

Bei einer Verkehrstüchtigkeitsüberprüfung konnte bei der 38-Jährigen ein Promillewert von rund 2,4 Promille festgestellt werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten kam es zu einer kurzzeitigen Vollsperrung der Autobahn.

Der Gesamtschaden der beteiligten Autos wird derzeit auf 6.000 Euro geschätzt.

Emma Bayha, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: +49 721 666-1111
Fax: +49 721 666-1150
E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 14:43

    POL-KA: (KA) Malsch - LKW-Brand auf A5

    Karlsruhe (ots) - Der Auflieger eines LKW geriet am Donnerstagmittag auf der Bundesautobahn 5 in Brand und sorgte für eine erhebliche Staubildung. Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr der betroffene LKW gegen 13:15 Uhr auf der A5 in Fahrtrichtung Norden. Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts im Bereich eines Hinterreifens geriet der mit mehreren Tonnen Altpapier beladene Auflieger wohl noch während der Fahrt in ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 09:09

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verkehrsunfall auf Südtangente

    Karlsruhe (ots) - Ein Verkehrsunfall zweier Fahrzeuge führte am Dienstagnachmittag auf der Südtangente zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 76-Jähriger gegen 15:45 Uhr mit seinem Pkw von der Pfalz kommend auf der Südtangente in Fahrtrichtung Durlach. Auf Höhe der Einfädelspur der Bundesstraße 36 geriet er offenbar aufgrund Unachtsamkeit nach rechts ab und kollidierte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren