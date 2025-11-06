Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Kronau - Verkehrsunfall auf der A5

Karlsruhe (ots)

Am Mittwochabend kollidierten auf der Bundesautobahn 5 in Richtung Frankfurt am Main gleich mehrere Fahrzeuge miteinander.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fuhr eine 38-Jährige mit ihrem Toyota gegen 21:30 Uhr auf dem linken Fahrstreifen der A5 in südliche Richtung. Hier kam sie mutmaßlich aufgrund ihrer Alkoholisierung nach rechts ab und stieß mit einem die mittlere Spur befahrenden Volvo im Bereich des vorderen linken Kotflügels zusammen. Die 38-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte zudem mit einem Mercedes-Benz, welcher den rechten Fahrstreifen befuhr. In der Folge wurde die PKW-Lenkerin abgewiesen und kam mit ihrem Fahrzeug schließlich in entgegengesetzter Richtung auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge blieben alle Beteiligten unverletzt.

Bei einer Verkehrstüchtigkeitsüberprüfung konnte bei der 38-Jährigen ein Promillewert von rund 2,4 Promille festgestellt werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten kam es zu einer kurzzeitigen Vollsperrung der Autobahn.

Der Gesamtschaden der beteiligten Autos wird derzeit auf 6.000 Euro geschätzt.

Emma Bayha, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell