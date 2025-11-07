PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bad Schönborn - Polizeirevier Bad Schönborn unter neuer Leitung

POL-KA: (KA) Bad Schönborn - Polizeirevier Bad Schönborn unter neuer Leitung
  • Bild-Infos
  • Download

Karlsruhe (ots)

Erste Polizeihauptkommissarin Pamela Pott ist seit dem 01. November 2025 neue Leiterin des Polizeireviers Bad Schönborn. Sie tritt damit die Nachfolge von EPHK Gerald Gack an, der im vergangenen Monat in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Pamela Pott begann ihre Laufbahn nach dem abgeschlossenen Studium im Jahr 2006 als Polizeikommissarin im Streifendienst beim Polizeirevier Bruchsal. Bereits zwei Jahre später übernahm sie dort die Funktion der stellvertretenden Dienstgruppenleiterin und wechselte 2010 in gleicher Funktion zum Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt. In verschiedenen Funktionen innerhalb der Schutzpolizeidirektion, des Führungs- und Einsatzstabes, aber auch der Hochschule für Polizei und im Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen sammelte sie Erfahrung, ehe sie im Jahr 2021 in das Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums wechselte. Dort fungierte sie zuletzt als Polizeiführerin vom Dienst. Nun erfolgt der Wechsel zurück in den nördlichen Bereich des Präsidiums.

"Ich freue mich über die neuen Aufgaben und das in mich gesetzte Vertrauen. Wie mein Vorgänger lege auch ich großen Wert auf einen offenen Austausch auf Augenhöhe", so Pott.

Pamela Pott lebt mit ihrer Familie im Bruchsaler Stadtteil Obergrombach. Ihren Ausgleich findet sie beim Singen im örtlichen Chor, beim Sport oder bei Spaziergängen mit ihrem Hund in der Natur rund um ihren Wohnort.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 13:44

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mutmaßlicher Drogendealer in Haft

    Karlsruhe (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe: Beamte der Bundespolizei Karlsruhe kontrollierten am Donnerstagmorgen am Karlsruher Hauptbahnhof einen 47-Jährigen und stellten hierbei diverse Betäubungsmittel sicher. Nach derzeitigem Kenntnisstand befand sich der 47-Jährige gegen 10:10 Uhr in einem offenbar desorientierten Zustand und wurde daraufhin ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 15:57

    POL-KA: (KA) Kronau - Verkehrsunfall auf der A5

    Karlsruhe (ots) - Am Mittwochabend kollidierten auf der Bundesautobahn 5 in Richtung Frankfurt am Main gleich mehrere Fahrzeuge miteinander. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fuhr eine 38-Jährige mit ihrem Toyota gegen 21:30 Uhr auf dem linken Fahrstreifen der A5 in südliche Richtung. Hier kam sie mutmaßlich aufgrund ihrer Alkoholisierung nach rechts ab und stieß mit einem die mittlere Spur befahrenden Volvo im ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 14:43

    POL-KA: (KA) Malsch - LKW-Brand auf A5

    Karlsruhe (ots) - Der Auflieger eines LKW geriet am Donnerstagmittag auf der Bundesautobahn 5 in Brand und sorgte für eine erhebliche Staubildung. Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr der betroffene LKW gegen 13:15 Uhr auf der A5 in Fahrtrichtung Norden. Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts im Bereich eines Hinterreifens geriet der mit mehreren Tonnen Altpapier beladene Auflieger wohl noch während der Fahrt in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren