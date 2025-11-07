Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bad Schönborn - Polizeirevier Bad Schönborn unter neuer Leitung

Karlsruhe

Erste Polizeihauptkommissarin Pamela Pott ist seit dem 01. November 2025 neue Leiterin des Polizeireviers Bad Schönborn. Sie tritt damit die Nachfolge von EPHK Gerald Gack an, der im vergangenen Monat in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Pamela Pott begann ihre Laufbahn nach dem abgeschlossenen Studium im Jahr 2006 als Polizeikommissarin im Streifendienst beim Polizeirevier Bruchsal. Bereits zwei Jahre später übernahm sie dort die Funktion der stellvertretenden Dienstgruppenleiterin und wechselte 2010 in gleicher Funktion zum Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt. In verschiedenen Funktionen innerhalb der Schutzpolizeidirektion, des Führungs- und Einsatzstabes, aber auch der Hochschule für Polizei und im Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen sammelte sie Erfahrung, ehe sie im Jahr 2021 in das Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums wechselte. Dort fungierte sie zuletzt als Polizeiführerin vom Dienst. Nun erfolgt der Wechsel zurück in den nördlichen Bereich des Präsidiums.

"Ich freue mich über die neuen Aufgaben und das in mich gesetzte Vertrauen. Wie mein Vorgänger lege auch ich großen Wert auf einen offenen Austausch auf Augenhöhe", so Pott.

Pamela Pott lebt mit ihrer Familie im Bruchsaler Stadtteil Obergrombach. Ihren Ausgleich findet sie beim Singen im örtlichen Chor, beim Sport oder bei Spaziergängen mit ihrem Hund in der Natur rund um ihren Wohnort.

