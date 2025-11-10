PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waghäusel - Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Samstagabend, zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Römerstraße in Wiesental ein.

Nach aktuellem Kenntnisstand verschafften sich die Täter über die Terassentür Zutritt in das Innere des Einfamilienhauses. In der Folge durchsuchten die Einbrecher mehrere Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld sowie Schmuck. Der Diebstahlschaden wird derzeit auf einen niedrigen vierstelligen Wert geschätzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt.

Wer verdächtige Wahrnehmungen zum Einbruch gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei, unter der Rufnummer 0721 666-5555, in Verbindung zu setzen.

Emma Bayha, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666 1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

