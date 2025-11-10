Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bad Schönborn - Polizei sucht Zeugen nach zwei Einbrüchen in Wohnhäuser

Karlsruhe (ots)

Nach bisherigem Kenntnisstand gelangten unbekannte Täter am Freitag, zwischen 17:00 Uhr und 21:00 Uhr, offenbar über ein Fenster auf der Gebäuderückseite in das Innere eines Einfamilienhauses in der Straße Im Kirchbrändel in Langenbrücken.

Auf der Suche nach Wertgegenständen durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten und nahmen diverse Schmuckstücke an sich.

Eine Polizeistreife konnte im Rahmen der Ermittlungen einen weiteren Einbruch in ein Nachbarhaus feststellen. Hier gelangten die unbekannten Täter vermutlich über einen Zaun auf das Grundstück. In der Folge verschafften sie sich über eine Balkontür gewaltsam Zutritt in das momentan unbewohnte Haus. Ob die Eindringlinge etwas entwendeten, bedarf weiterer Ermittlungen.

Zeugen oder Hinweisgeber zu den Einbrüchen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

