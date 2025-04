Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Von der Fahrbahn abgekommen

Am Dienstagmorgen wurde ein 48-Jähriger bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich um 06.28 Uhr. Der 48-jährige Hondafahrer fuhr von der B10 ab und bog in Richtung Albershausen ab. Vermutlich war er in der Kurve zu schnell, weswegen er nach rechts von der Straße abkam. Er krachte gegen das dortige Brückengeländer. Der 48-Jährige verletzte sich beim Unfall schwer. Durch den Rettungsdienst wurde er in eine Klinik verbracht. Durch das Polizeirevier Uhingen wird der Schaden an der Brücke auf 5000 Euro geschätzt. Am Honda entstand Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Ein Abschleppunternehmen barg das verunfallte Fahrzeug. Die Fahrbahn war ab 08.15 Uhr wieder frei.

