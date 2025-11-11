Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Straubenhardt - Verkehrsunfall auf der L622

Karlsruhe (ots)

Am Montag gegen 17:30 Uhr ereignete sich auf der L622 in Richtung Ittersbach ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge miteinander kollidierten.

Nach derzeitigem Kenntnisstand bog ein vom "Schwarzenbusch" kommender 56-jähriger LKW-Fahrer an der Einmündung nach links auf die L622 in Richtung Ittersbach ein. Hierbei übersah er einen von links kommenden Skoda-Fahrer, so dass der LKW-Anhänger gegen den PKW prallte.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde der 60-jährige Skoda-Fahrer mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des LKW blieb unverletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten war die Fahrbahn bis etwa 20:30 Uhr voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Emma Bayha, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell