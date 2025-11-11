PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Straubenhardt - Verkehrsunfall auf der L622

Karlsruhe (ots)

Am Montag gegen 17:30 Uhr ereignete sich auf der L622 in Richtung Ittersbach ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge miteinander kollidierten.

Nach derzeitigem Kenntnisstand bog ein vom "Schwarzenbusch" kommender 56-jähriger LKW-Fahrer an der Einmündung nach links auf die L622 in Richtung Ittersbach ein. Hierbei übersah er einen von links kommenden Skoda-Fahrer, so dass der LKW-Anhänger gegen den PKW prallte.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde der 60-jährige Skoda-Fahrer mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des LKW blieb unverletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten war die Fahrbahn bis etwa 20:30 Uhr voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Emma Bayha, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666 1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 16:43

    POL-KA: (KA) Ittersbach - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Karlsruhe (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der Kreisstraße 3556 bei Ittersbach erfasste ein Pkw einen 43-jährigen Motorradfahrer und verletzte diesen schwer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 43-Jährige gegen 07:50 Uhr auf der K3556 von Spielberg kommend in Fahrtrichtung Ittersbach. Mutmaßlich aufgrund der tief stehenden Sonne übersah ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 14:19

    POL-KA: (KA) Bruchsal - Goldräuber in Haft

    Karlsruhe (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe: Nachdem ein zunächst Unbekannter am 22.10.2025 vor einer Bank in Bruchsal einem Rentner Goldgegenstände in siebenstelliger Höhe raubte, nahmen Polizeibeamte nun zwei ermittelte Tatverdächtige fest. Bereits in den Tagen vor dem 22.10.2025 nahmen angebliche Polizeibeamte telefonischen Kontakt mit dem ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 14:19

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mutmaßliche Brandstiftungen in der Karlsruher Weststadt

    Karlsruhe (ots) - Am Freitag- und Samstagabend gerieten in der Karlsruher Weststadt ein Stoff-Rollator und mehrere Fahrzeugreifen in einem Mehrfamilienhaus in Brand. Aktuellen Erkenntnissen zufolge geriet zunächst am Freitagabend gegen 20:30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache ein Rollstuhl im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses in der Yorckstraße in Brand. Es ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren