Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Alkoholisierte Frau verursacht Verkehrsunfall auf der BAB 19

Landkreis Rostock (ots)

Am Freitag, den 01.08.2025, gegen 15:30 Uhr, kam es auf der BAB 19, zwischen den Anschlussstellen Krakow am See und Güstrow/Teterow in Richtung Rostock, zu einem Verkehrsunfall mit verletzten Personen. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 43-jährige Deutsche in ihrem Fahrzeug der Marke Hyundai, in dem sich außerdem ihre beiden Kindern (5 und 8 Jahre alt) sowie ein Hund befanden, die BAB 19, als sie aus zunächst ungeklärter Ursache zuerst nach rechts und schließlich nach links von der Fahrbahn abkam und dabei verunfallte. Bereits unmittelbar vor dem Verkehrsunfall meldeten sich Zeugen per Notruf bei der Polizei und teilten mit, dass die Fahrzeugführerin des Hyundai Schlangenlinien führe. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizeibeamten des Autobahn- und Polizeirevieres Linstow, stellten diese bei der Frau starken Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ebenso wurden mehrere geöffnete und bereits leere Alkoholflaschen im Fahrzeug aufgefunden. Alle Fahrzeuginsassen wurden mit Verdacht auf Schleudertraumata, jedoch ohne äußere Verletzungen, in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Unfallverursacherin musste sich dort einer Blutprobenentnahme unterziehen. Die BAB wurde für fast zwei Stunden voll, danach bis 18:45 Uhr teilweise gesperrt. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf 35.000EUR. Die 43-jährige Frau muss sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei. Rall, Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell