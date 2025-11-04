Polizei Mettmann

POL-ME: Toyota Yaris Cross gestohlen: Polizei bittet um Hinweise - 2511012

Hilden (ots)

Am Montagmorgen, 3. November 2025, wurde in Hilden ein Toyota Yaris Cross entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Am Sonntag, 2. November 2025, stellte ein 57-jähriger Hildener seinen ein Jahr alten Toyota Yaris Cross am Straßenrand an der Baustraße in Höhe der Hausnummer 14 ab. Am Montagmorgen bemerkte er, dass das Auto gestohlen worden war. Er alarmierte richtigerweise die Polizei, die sofort eine Fahndung nach dem Toyota einleitete. Erste Ermittlungen ergaben, dass das Auto am Montag, 3. November 2025, gegen 6:20 Uhr gestohlen wurde.

Wie der graue SUV gestohlen werden konnte, ermittelt die Kriminalpolizei. Das Fahrzeug mit Düsseldorfer Kennzeichen (D) hat einen geschätzten Wert von 34.000 Euro.

Aktuell liegen der Polizei keine konkreten Hinweise auf die Autodiebinnen oder -diebe vor. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und das Auto zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Die Polizei fragt:

Wer hat zur Tatzeit an der Baustraße etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Hilden unter 02103 898-6410 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell