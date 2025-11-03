Polizei Mettmann

POL-ME: Drei Jugendliche angegriffen und verletzt: Polizei stellt zwei Tatverdächtige - 2511009

Mettmann (ots)

In der Nacht auf Samstag, 1. November 2025, wurden drei Jugendliche vor einem Schnellrestaurant in Ratingen angegriffen und verletzt. Die Polizei konnte zwei Tatverdächtige stellen und ermittelt.

Das war nach den aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 1:25 Uhr waren die 16 und 17 Jahre alten Ratinger auf der Kaiserswerther Straße in Richtung des Schnellrestaurants unterwegs, als sie von zwei Jugendlichen unvermittelt angegriffen wurden. Im Eingangsbereich des Restaurants bewarfen die mutmaßlichen Täter das Trio zudem mit Schottersteinen und versprühten Pfefferspray. Die drei Jugendlichen wurden dadurch leicht verletzt. Drei Fensterscheiben des Schnellrestaurants wurden durch die Steinwürfe beschädigt.

Aufmerksame Zeugen verständigten die Polizei, die rasch vor Ort war und im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung zwei Tatverdächtige ermittelte. Zwei der drei Verletzten wurden durch herbeigerufene Rettungskräfte ambulant versorgt, der Dritte begab sich eigenständig nach Hause.

Die Tatverdächtigen - ein 16-jähriger Deutscher und ein 17-jähriger Marokkaner - wurden in der Polizeiwache in Ratingen erkennungsdienstlich behandelt und anschließend an die Erziehungsberechtigten übergeben. Die Polizei hat entsprechende Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell