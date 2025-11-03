Polizei Mettmann

POL-ME: Raub in Mettmann - 19-Jähriger verletzt - 2511006

Mettmann (ots)

Am Samstag, 1. November 2025, kam es in Mettmann zu einem Raub, bei dem ein 19-Jähriger leicht verletzt wurde.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 16 Uhr wurde der Erkrather an der Eidamshauser Straße von vier Männern aggressiv angegangen. Das Quartett entriss dem 19-Jährigen das aufgenähte Emblem seines Markenpullovers. Als der Erkrather davonlaufen wollte, brachte ihn die Gruppe gewaltsam zu Boden. Anschließend schlugen und traten die unbekannten Täter auf den jungen Mann ein und flohen anschließend unerkannt. Der Verletzte bat einen zufällig vorbeifahrenden Autofahrer, ihn bis zur Neanderstraße in seinem Auto mitzunehmen, wo der 19-Jährige die Polizei alarmierte. Herbeigerufene Rettungskräfte brachten ihn zur vorsorglichen Untersuchung in ein Krankenhaus.

Die vier Männer werden wie folgt beschrieben:

- circa 1,75 bis 1,85 Meter groß - schwarze Kleidung - ein Täter trug eine Jacke der Marke "North Face" - drei Männer trugen weiß-rote Masken, einer eine schwarze Sturmhaube

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief leider erfolglos. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Hinweisen zur Tat: Wer hat am Samstag zur genannten Zeit an der Eidamshauser Straße in Mettmann Verdächtiges beobachtet oder kann sonstige Angaben machen? Ebenso bittet die Polizei den Autofahrer, der den Verletzten transportiert hat, sich mit ihr in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Polizei Mettmann unter 02104 982-6250 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell