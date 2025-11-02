Polizei Mettmann

POL-ME: Sekundenschlaf: Zwei Schwerverletzte bei Autounfall - 2511004

Monheim am Rhein (ots)

In Monheim am Rhein sind am Freitagabend (31. Oktober 2025) zwei Personen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.

Folgendes war nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen geschehen:

Gegen 20:30 Uhr war ein 55 Jahre alter Monheimer gemeinsam mit seiner 22-jährigen Beifahrerin in seinem Nissan Juke über die Daimlerstraße in Richtung Niederstraße gefahren. Hierbei geriet er nach eigenen Angaben kurzzeitig in einen Sekundenschlaf, wodurch er die Kontrolle über sein Auto verlor, von der Straße abkam und gegen einen Ampelmast prallte.

Hierbei wurden er und seine Beifahrerin schwer verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten die beiden zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in höhe von mehreren Tausend Euro. Der Nissan war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

