Polizei Mettmann

POL-ME: Drei Verletzte nach Busunfall - 2511002

Bild-Infos

Download

Hilden (ots)

In Hilden sind bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Auto am Freitagmittag (31. Oktober 2025) drei Personen verletzt worden - eine davon schwer.

Folgendes war nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen geschehen:

Gegen 13:30 Uhr hatte der 59-jährige Fahrer des Linienbusses der Rheinbahn an der Haltestelle "Fritz-Gressard-Platz" gehalten, um dort Fahrgäste ein- und aussteigen zu lassen. Als der Busfahrer seine Fahrt in Richtung Mittelstraße fortsetzen wollte und hierzu auf die Fahrbahn weiterfuhr, stieß er mit dem Auto eines 52-jährigen Düsseldorfers zusammen, der den Bus mit seinem Skoda Superb gerade überholte.

Bei dem Zusammenstoß wurde eine 83 Jahre alte Frau aus Kaarst, die in dem Bus als Fahrgast mitgefahren war, zu Boden geschleudert und hierbei schwer verletzt. Sie musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Zudem wurden zwei weitere Fahrgäste, ein 65 Jahre alter Hildener sowie ein 84 Jahre alter Mann aus Monheim am Rhein, leicht verletzt. Der Busfahrer sowie der Fahrer des Skoda erlitten jeweils einen Schock, benötigten aber keine weitere ärztliche Behandlung.

Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf eine Summe von etwa 6.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell