Landeskriminalamt Thüringen

LKA Thüringen: Schlag gegen Drogen- und Waffenkriminalität: Einsatz des TLKA im Auftrag der Staatsanwaltschaft Gera im Raum Eisenach

Eisenach (ots)

- Großangelegte Durchsuchungsaktion des TLKA im Auftrag der Staatsanwaltschaft Gera - Vier Haftbefehle vollstreckt, zahlreiche Beweismittel sichergestellt - Verdacht auf unerlaubten Drogenhandel und Verstöße gegen das Waffengesetz

Mit einem koordinierten Aktion gegen Drogen- und Waffenkriminalität haben Ermittler des Thüringer Landeskriminalamts (TLKA) am 7. Oktober 2025 im Raum Eisenach zugeschlagen. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Gera durchsuchten Ermittler und Spezialeinsatzkräfte des TLKA gemeinsam mit der Bereitschaftspolizei fünf Objekte, darunter private Wohnungen, Firmenräume und Fahrzeuge.

Dabei wurden umfangreiche Beweismittel, unter anderem Betäubungsmittel wie Cannabis, Crystal Meth und Kokain, sichergestellt. Vier Haftbefehle konnten vollstreckt werden. Den Beschuldigten wird unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie ein Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen. Nach Haftrichtervorführungen am heutigen Tag wurden alle vier Beschuldigten in Thüringer Justizvollzugsanstalten verbracht.

Mit dem Einsatz gelang den Ermittlungsbehörden ein weiterer wichtiger Schritt im Kampf gegen Die Drogen- und Waffenkriminalität in Thüringen. Die Auswertung der sichergestellten Beweismittel dauert an. Für weitere Nachfragen wenden Sie sich bitte an die Staatsanwaltschaft Gera.

