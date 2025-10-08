PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landeskriminalamt Thüringen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landeskriminalamt Thüringen

LKA Thüringen: Schlag gegen Drogen- und Waffenkriminalität: Einsatz des TLKA im Auftrag der Staatsanwaltschaft Gera im Raum Eisenach

Eisenach (ots)

   - Großangelegte Durchsuchungsaktion des TLKA im Auftrag der 
     Staatsanwaltschaft Gera
   - Vier Haftbefehle vollstreckt, zahlreiche Beweismittel 
     sichergestellt
   - Verdacht auf unerlaubten Drogenhandel und Verstöße gegen das 
     Waffengesetz

Mit einem koordinierten Aktion gegen Drogen- und Waffenkriminalität haben Ermittler des Thüringer Landeskriminalamts (TLKA) am 7. Oktober 2025 im Raum Eisenach zugeschlagen. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Gera durchsuchten Ermittler und Spezialeinsatzkräfte des TLKA gemeinsam mit der Bereitschaftspolizei fünf Objekte, darunter private Wohnungen, Firmenräume und Fahrzeuge.

Dabei wurden umfangreiche Beweismittel, unter anderem Betäubungsmittel wie Cannabis, Crystal Meth und Kokain, sichergestellt. Vier Haftbefehle konnten vollstreckt werden. Den Beschuldigten wird unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie ein Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen. Nach Haftrichtervorführungen am heutigen Tag wurden alle vier Beschuldigten in Thüringer Justizvollzugsanstalten verbracht.

Mit dem Einsatz gelang den Ermittlungsbehörden ein weiterer wichtiger Schritt im Kampf gegen Die Drogen- und Waffenkriminalität in Thüringen. Die Auswertung der sichergestellten Beweismittel dauert an. Für weitere Nachfragen wenden Sie sich bitte an die Staatsanwaltschaft Gera.

Rückfragen bitte an:

Landeskriminalamt Thüringen
Telefon: +49 (0) 361 57 43 12011
Fax: +49 (0) 361 341 1450
E-Mail: pressestelle.lka@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landeskriminalamt

Original-Content von: Landeskriminalamt Thüringen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landeskriminalamt Thüringen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landeskriminalamt Thüringen
Weitere Meldungen: Landeskriminalamt Thüringen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren