POL-ME: Fünf geparkte Autos beschädigt: Polizei bittet um Hinweise - 2510120

In Velbert schlugen unbekannte Täterinnen oder Täter in der Nacht auf Mittwoch, 29. Oktober 2025, bei fünf geparkten Autos die Scheiben ein. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das ist nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 0:45 Uhr alarmierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei, als er feststellte, dass bei fünf Autos, die am Straßenrand in Höhe der Hausnummer 26 an der Südstraße geparkt waren, die Scheiben eingeschlagen wurden. An den Autos entstanden Sachschäden in unterschiedlicher Höhe.

Ob aus den Autos etwas entwendet wurde und die Taten im Zusammenhang mit weiteren beschädigten Autos auf der Sontumer Straße am Dienstag, 28. Oktober 2025, stehen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6147655), ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei hat entsprechende Verfahren eingeleitet und fragt:

Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen an der Südstraße gemacht? Hinweise nimmt die Polizei in Velbert jederzeit unter 02051 946-6110 entgegen.

