Polizei Mettmann

POL-ME: Acht geparkte Autos beschädigt: Polizei bittet um Hinweise - 2510108

Bild-Infos

Download

Velbert (ots)

In Velbert schlugen unbekannte Täterinnen oder Täter am Dienstag, 28. Oktober 2025, zwischen 22 und 23:40 Uhr, bei acht hintereinander geparkten Autos die Scheiben ein. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das ist nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 23:40 Uhr alarmierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei, als er feststellte, dass bei acht Autos, die am Straßenrand in Höhe der Hausnummern 11 bis 19 an der Sontumer Straße geparkt waren, die Scheiben eingeschlagen wurden. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus den Fahrzeugen nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Die Polizei hat entsprechende Verfahren eingeleitet und fragt:

Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen an der Sontumer Straße gemacht? Hinweise nimmt die Polizei in Velbert jederzeit unter 02051 946-6110 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell