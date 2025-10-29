Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei lädt zum Gespräch am "STREIFENwagen" - 2510105

Langenfeld (ots)

Er tourt schon seit einiger Zeit durchs Kreisgebiet und ist ein echter Hingucker: Der "STREIFENwagen" der Kreispolizeibehörde Mettmann.

Mit dem auffälligen Fahrzeug sind die Polizistinnen und Polizisten des Bezirks- und Schwerpunktdienstes unterwegs und wollen mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen, um niedrigschwellig alltägliche Fragen zu beantworten. Ebenso können hilfreiche Präventionstipps gegeben werden.

In der nächsten Woche ist der "STREIFENwagen" in Langenfeld:

Am Dienstag, 4. November 2025, steht Polizeihauptkommissarin Leandra Arnold in der Zeit von 11 bis 13 Uhr auf der Rheindorfer Straße in Langenfeld-Galkhausen vor dem Lebensmitteleinzelhandel.

Bürgerinnen und Bürger können am "STREIFENwagen" mit der Bezirksdienstbeamtin sowie den ASS!en vom Aktionsbündnis Seniorensicherheit ins Gespräch kommen und sich zu allgemeinen Fragen rund um das Thema Seniorensicherheit aber auch zu konkreten Anliegen informieren und beraten lassen.

