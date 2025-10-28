Polizei Mettmann

POL-ME: Drei Autos aufgebrochen: Polizei bittet um Hinweise - 2510100

Hilden (ots)

In der Zeit von Sonntag, 26. Oktober 2025, bis Montag, 27. Oktober 2025, wurden in Hilden in einem Wohngebiet drei Autos aufgebrochen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Zwischen Sonntag, 26. Oktober 2025, gegen 10 Uhr, und Montag, 27. Oktober 2025, gegen 7 Uhr, schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines BMW 320i ein. Aus dem Auto, das am Druckerweg in Höhe der Hausnummer 12 parkte, wurde der Airbag demontiert und gestohlen.

Am Montagmorgen bemerkte die Fahrerin eines BMW 530d xDrive gegen 8:40 Uhr, dass eine Scheibe ihres am Zwirnerweg in Höhe der Hausnummer 87 geparkten Autos eingeschlagen wurde. Es wurde nichts entwendet. Zuletzt hatte sie ihr Auto am Sonntagabend, 26. Oktober 2025, gegen 18 Uhr unbeschädigt gesehen.

Zwischen Sonntag, 26. Oktober 2025, gegen 14 Uhr, und Montag, 27. Oktober 2025, gegen 6 Uhr, entwendeten Unbekannte aus einem weiteren Auto, einem BMW M235i xDrive, einen Airbag. Das Auto stand auf einem Stellplatz am Bleicherweg. Es ist noch unklar, wie sie sich Zugang zu dem Auto verschafften.

An den Autos entstanden durch die eingeschlagenen Scheiben Sachschäden in unterschiedlicher Höhe. Ob die Taten in einem Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei hat ein entsprechendes Verfahren eingeleitet und fragt:

Wer hat am Sonntag oder Montag in dem Wohngebiet etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter 02103 898-6410 entgegen.

