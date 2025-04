Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Erfolgreicher Ausbildungsnachmittag der Stadtjugendfeuerwehr Lehrte

Lehrte

Am vergangenen Samstagnachmittag, den 12.04.2025, trafen sich alle Jugendfeuerwehren der Stadt Lehrte zu einer gemeinschaftlichen Ausbildungseinheit an der Feuerwache in Lehrte. Die beiden Stadtjugendfeuerwehrsprecher Niklas Zimmermann und Ida Krauledat hatten gemeinschaftlich mit Lehrtes stellvertretender Jugendfeuerwehrwartin Saskia Siemon sowie mit dem Stadtjugendfeuerwehrwart Casten Rohland einen interessanten Nachmittag mit verschiedenen Aufgaben ausgearbeitet und vorbereitet.

Neben der Erledigung der einzelnen Übungsaufgaben, war auch die ortsübergreifendende Zusammenarbeit der künftigen, jungen Brandbekämpfern eines der gesetzten Ziele für diesen Tag. Darüber hinaus konnten sie ihr bisher erlerntes Wissen über die Geräte und Fahrzeuge einbringen, einen kleinen Einblick in die Welt der aktiven Brandschützer bekommen und dabei jede Menge Spaß haben.

Dank der Firma Timberpark, die einen Teil ihres Betriebsgeländes für diesen Nachmittag zur Verfügung gestellt hatte, war es möglich, die einzelnen Übungsstationen vorab aufzubauen, so dass der Nachmittag ohne lange Wartezeiten für Auf- bzw. Umbauten durchgeführt werden konnte.

Das richtige und patientengerechte Retten von Personen und Übungspuppen z.B. von einer Containerbrücke oder aus einem Auto und die korrekte Durchführung einer Brandbekämpfung waren einige der zu lösenden Aufgaben. Auch das Rote Kreuz unterstütze den Nachmittag mit Personal und zwei Fahrzeugen. Die Jugendlichen konnten so auch ihre bereits vorhandenen Kenntnisse im Bereich der Ersten Hilfe zeigen.

Bei der Erledigung der einzelnen Aufgaben kam es nicht auf Schnelligkeit an, sondern vielmehr auf das richtige Vorgehen gemäß der Feuerwehrdienstvorschrift, den korrekten Umgang mit den Gerätschaften und dabei ebenfalls auf die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften. Bei jeder Station mussten die als Zug- und Gruppenführer ausgewählten jungen Brandschützer/innen die vorgegebene Aufgabe zunächst selbständig erkunden, beurteilen und anschließend entscheiden, wie die Aufgabe von der Gruppe gelöst werden sollte. Hierbei wurden sie von aktiven Kameradinnen und Kameraden begleitet, welche ihnen mit Tipps und Tricks hilfreich zur Seite standen.

Einen ersten Eindruck davon, was es bedeutet, bei einer so großen Veranstaltung nicht den Überblick zu verlieren, bekam Alexander Hertel von der Jugendfeuerwehr Kolshorn. Er übernahm mit der Gesamtübungsleitung die Koordination der einzelnen Gruppen und sorgte für einen reibungslosen Ablauf an den einzelnen Stationen. An seiner Seite hatte er nicht nur Lehrtes stellvertretenden Stadtbrandmeister Jens Dannbring, sondern er bekam auch Unterstützung und Hilfe durch die Informations- und Kommunikationseinheit (IUK) der Stadtfeuerwehr.

Im Anschluss trafen sich alle Beteiligten noch einmal an der Feuerwache in Lehrte, tauschten sich über das Erlebte aus und ließen einen aufregenden Nachmittag mit Bratwurst und selbstgemachten Salaten ausklingen. "Alle Übungsstationen und Aufgaben wurden erfolgreich abgeschlossen", fasste Carsten Rohland den Nachmittag zusammen und bedankte sich bei allen Beteiligten und Helfern, die diesen ermöglicht hatten.

