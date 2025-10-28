POL-ME: Polizei zieht verkehrsunsicheres Auto aus dem Verkehr - 2510103

Polizei Mettmann

Die Polizei hat am Dienstagmorgen, 28. Oktober 2025, in Mettmann einen verkehrsunsicheren VW Sharan aus dem Verkehr gezogen. Das Fahrzeug wurde stillgelegt.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 8:30 Uhr überprüften Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes einen VW Sharan mit bulgarischer Zulassung, der in Mettmann auf der Düsseldorfer Straße unterwegs war.

Bereits bei der ersten Kontrolle wurden an dem 21 Jahre alten Auto so erhebliche Mängel festgestellt, dass eine technische Untersuchung bei einer örtlichen Prüfinstitution angeordnet wurde. So funktionierte die Feststellbremse gar nicht und es leuchteten mehrere Warnlampen im Armaturenbrett.

Der zuständige Sachverständige fand insgesamt 45 Mängel, stufte das Fahrzeug als verkehrsunsicher ein und legte es vor Ort still. Eine der Bremsleitungen war so verrostet, dass erhebliche Mengen Bremsflüssigkeit austraten. Die Betriebsbremse versagte während der Prüfung genauso wie die Feststellbremse. Zur Verhinderung der Weiterfahrt wurden die Kennzeichen des Fahrzeugs sichergestellt.

Die Polizei hat gegen den Fahrer, einen 40-jährigen Bulgaren und die Halterin, eine 47-jährige Bulgarin, entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

