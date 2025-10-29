Polizei Mettmann

POL-ME: Jeep Grand Cherokee gestohlen: Polizei bittet um Hinweise - 2510104

Heiligenhaus (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, 29. Oktober 2025, wurde in Heiligenhaus ein Jeep Grand Cherokee entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Am Dienstagabend stellte ein 53-jähriger Heiligenhauser gegen 19:30 Uhr seinen acht Jahre alten Jeep Grand Cherokee in einer Einfahrt an der Straße "Zum Wassermangel" ab. Am Mittwochmorgen bemerkte er gegen 5:45 Uhr, dass das Auto gestohlen worden war. Er alarmierte richtigerweise die Polizei, die sofort eine Fahndung nach dem Jeep einleitete. Erste Such- und Ermittlungsmaßnahmen führten leider zu keinem Erfolg.

Wie der weiße SUV gestohlen werden konnte, ermittelt die Kriminalpolizei. Das Fahrzeug mit Mettmanner Kennzeichen (ME) hat einen geschätzten Wert von 25.000 Euro.

Aktuell liegen der Polizei keine konkreten Hinweise auf die Autodiebinnen oder -diebe vor. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und das Auto zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Die Polizei fragt:

Wer hat zur Tatzeit an der Straße "Zum Wassermangel" etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus unter 02056 9312-6150 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell