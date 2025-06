POL-PPRP: In Auto eingebrochen

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag, 19.06.2025, zwischen 11 Uhr und 14 Uhr zerkratzte eine bislang unbekannte Person zwei parkende Autos in der Straße "Im Brühlchen". Bei den Autos handelt es sich um einen grauen BMW und um einen schwarzen Seat. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von geschätzt je 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: ...

