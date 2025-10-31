Polizei Mettmann

POL-ME: Falscher Handwerker bestiehlt 78-jährige Seniorin: Polizei bittet um Hinweise - 2510117

Bild-Infos

Download

Velbert (ots)

Am Donnerstag, 30. Oktober 2025, wurde eine 78-Jährige von einem falschen Handwerker in ihrer Wohnung in Velbert bestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise und warnt vor den unterschiedlichen Maschen der Betrügerinnen und Betrüger.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 10:50 Uhr klingelte ein Mann an der Wohnungstür der Velberterin in einem Mehrfamilienhaus an der Straße "An der Mähre" und gab sich als Handwerker aus. Unter einem Vorwand verschaffte er sich Zutritt zu der Wohnung der Seniorin und lenkte sie ab. Anschließend verließ er das Haus in unbekannte Richtung.

Später bemerkte die Velberterin, dass der Mann Schmuck entwendet hatte. Sie alarmierte die Polizei, die im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung keine verdächtige Person mehr antreffen konnte.

Der Täter wird beschrieben als:

- männlich - zwischen 25 und 30 Jahre alt - circa 1,80 Meter groß - mit schwarzen Haaren und Drei-Tage-Bart - mit südländischem Erscheinungsbild - trug ein graues Oberteil, eine schwarze Hose und ein schwarzes Basecap

Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen und die Polizei Velbert bittet unter 02051 946-6110 um Hinweise.

Die Polizei rät:

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Mitarbeitende der Stadtwerke oder von Telefon- oder Internetanbietern sowie Handwerkerinnen und Handwerker kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stehen nicht einfach vor Ihrer Haustür. Verlangen Sie immer einen Dienstausweis - doch Vorsicht: Auch der kann gefälscht sein! Melden Sie sich im Zweifel bei Freundinnen, Freunden oder Verwandten oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell