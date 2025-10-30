Polizei Mettmann

POL-ME: Falsche Handwerker bestehlen 63-Jährige: Polizei bittet um Hinweise - 2510113

Velbert (ots)

Am Dienstag, 28. Oktober 2025, wurde eine 63-Jährige von zwei falschen Handwerkern in Velbert bestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise und warnt vor den unterschiedlichen Maschen der Betrügerinnen und Betrüger.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 13:30 Uhr klingelte ein Mann an der Wohnungstür der Velberterin in einem Mehrfamilienhaus an der Bismarckstraße und gab sich als Handwerker aus. Unter dem Vorwand die Heizungen ablesen zu müssen, ging er mit der Frau in den Keller. Währenddessen betrat ein weiterer unbekannter Mann die Wohnung der Geschädigten und entwendete einen Goldring. Die beiden Täter flüchteten in einem blauen Auto in Richtung Talstraße.

Die Frau meldete den Diebstahl der Polizei, die diesen Vorfall nutzen möchte, um noch einmal vor den unterschiedlichen Maschen der professionell agierenden Betrügerinnen und Betrüger zu warnen.

Die Täter werden beschrieben als:

- männlich -zwischen 30 und 35 Jahre alt - ungefähr 1,70 Meter groß - schlank - mit europäischem Erscheinungsbild - der erste Täter hatte schwarze Haare und braune Augen und trug eine blaue Jeans und braune Jacke - der zweite Täter trug eine blaue Jeans und eine helle Jacke

Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen und die Polizei Velbert bittet unter 02051 946-6110 um Hinweise.

Die Polizei rät:

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Mitarbeitende der Stadtwerke oder von Telefon- oder Internetanbietern sowie Handwerkerinnen und Handwerker kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stehen nicht einfach vor Ihrer Haustür. Verlangen Sie immer einen Dienstausweis - doch Vorsicht: Auch der kann gefälscht sein! Melden Sie sich im Zweifel bei Freundinnen, Freunden oder Verwandten oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell