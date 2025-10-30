POL-ME: Glückliches Ende einer Vermisstenfahndung - 2510111
Velbert (ots)
Die Kreispolizeibehörde Mettmann bat am Mittwoch, 29. Oktober 2025, um Mithilfe bei der Suche nach einer 13-jährigen Schülerin, die als vermisst gemeldet wurde.
Mit großer Erleichterung konnten die Suchmaßnahmen gestern Abend gegen 21:30 Uhr eingestellt werden, nachdem das Mädchen wohlbehalten in Weißenfels in Sachsen-Anhalt von Streifenpolizistinnen und -polizisten angetroffen wurde.
Die Polizei hat die Löschung der Öffentlichkeitsfahndung aus ihren Portalen veranlasst und bittet die Medien, das zur Vermisstensuche veröffentlichte Bild aus Gründen des Schutzes der Persönlichkeitsrechte nicht weiter zu verwenden. Zudem bedankt sich die Polizei bei allen, die sich an der Suche nach der Vermissten beteiligt haben.
