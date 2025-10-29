Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2510106

Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Langenfeld ---

Am Montag, 27. Oktober 2025, kam es in Langenfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 18:15 Uhr befuhr ein 46-jähriger Hildener mit seinem Hyundai i10 die Straße "Am Hang" in Richtung "Im Bruchfeld". In Höhe der Hausnummer 1 wendete er und es kam zu einem leichten Zusammenstoß mit einer unbekannten Fahrradfahrerin, die sich entfernte, bevor eine Schadensregulierung eingeleitet werden konnte. Sie wird beschrieben als: weiblich, 15 bis 18 Jahre alt, schlank und mit dunklen langen Haaren. Der Sachschaden wird auf einen zweistelligen Schaden geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

