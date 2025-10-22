Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Fahrgast greift Prüfdienst mit Schere an

Stuttgart (ots)

Stuttgart. Am Dienstagabend (21.10.2025) kam es in einer S-Bahn der Linie S4 in Richtung Schwabstraße zu einer versuchten gefährlichen Körperverletzung durch einen 55-jährigen Mann. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall gegen 20:15 Uhr zwischen den Haltestellen Stuttgart Hauptbahnhof und Stuttgart Stadtmitte. Der deutsche Staatsangehörige konnte bei einer Fahrausweiskontrolle wohl keine keinen gültigen Fahrausweis vorweisen. Nachdem der Prüfdienst ihn daraufhin aufgefordert haben soll, den Zug zu verlassen, wurde der Mann nach derzeitigem Stand zunehmend aggressiv. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Tatverdächtige zuvor eine Schere neben sich auf einen Mülleimer gelegt haben. Als die Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG versucht haben sollen, den Gegenstand zu sichern, soll der Mann mit der Schere in Richtung der Hand eines Prüfdienstmitarbeiters gestochen haben, ohne ihn jedoch zu verletzen. Alle Beteiligten verließen den Zug am Haltepunkt Stadtmitte. Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei trafen den Tatverdächtigen vor Ort an und nahmen ihn vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß belassen. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts einer versuchten gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell