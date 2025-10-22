PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Fahrgast greift Prüfdienst mit Schere an

Stuttgart (ots)

Stuttgart. Am Dienstagabend (21.10.2025) kam es in einer S-Bahn der Linie S4 in Richtung Schwabstraße zu einer versuchten gefährlichen Körperverletzung durch einen 55-jährigen Mann. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall gegen 20:15 Uhr zwischen den Haltestellen Stuttgart Hauptbahnhof und Stuttgart Stadtmitte. Der deutsche Staatsangehörige konnte bei einer Fahrausweiskontrolle wohl keine keinen gültigen Fahrausweis vorweisen. Nachdem der Prüfdienst ihn daraufhin aufgefordert haben soll, den Zug zu verlassen, wurde der Mann nach derzeitigem Stand zunehmend aggressiv. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Tatverdächtige zuvor eine Schere neben sich auf einen Mülleimer gelegt haben. Als die Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG versucht haben sollen, den Gegenstand zu sichern, soll der Mann mit der Schere in Richtung der Hand eines Prüfdienstmitarbeiters gestochen haben, ohne ihn jedoch zu verletzen. Alle Beteiligten verließen den Zug am Haltepunkt Stadtmitte. Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei trafen den Tatverdächtigen vor Ort an und nahmen ihn vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß belassen. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts einer versuchten gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Pressestelle
Janna Küntzle
Telefon: 0711 / 55049 - 1051
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 22.10.2025 – 10:10

    BPOLI S: Zeugenaufruf nach exhibitionistischer Handlung in der S-Bahnlinie S1

    Kirchheim/Plochingen (ots) - Kirchheim unter Teck/Plochingen: Am Montagabend (21. Oktober 2025) kam es in der S- Bahnlinie S1 zu einer exhibitionistischen Handlung durch einen bislang unbekannten Mann. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall gegen 19:30 Uhr auf der Strecke zwischen Plochingen und Wendlingen. Der bislang unbekannte Mann setzte sich in ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 12:00

    BPOLI S: 28-Jährige in S-Bahn bedrängt

    Stuttgart (ots) - Stuttgart: Am Donnerstag (16. Oktober 2025) kam es gegen 21:00 Uhr in einer S-Bahn der Linie 3 von Bad Cannstatt in Richtung Stuttgart Hauptbahnhof zu einer Nötigung zum Nachteil einer 28-jährigen Frau. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen zwei bislang unbekannte Männer der Geschädigten in der S-Bahn zu nahegekommen sein. Einer der Männer soll seinen Kopf auf die Schulter der 28-jährige mit ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 11:58

    BPOLI S: Gefährliche Körperverletzung am Stuttgarter Hauptbahnhof

    Stuttgart (ots) - Stuttgart: Am Freitagabend (17. Oktober 2025) kam es im Stuttgarter Hauptbahnhof zu einem Angriff auf einen 30-jährigen Mann. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall gegen 23:05 Uhr im Personentunnel des Hauptbahnhofs. Eine Gruppe Jugendlicher soll den 30-jährigen deutschen Staatsangehörigen aus bislang unbekannten Gründen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren