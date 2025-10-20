Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 28-Jährige in S-Bahn bedrängt

Stuttgart (ots)

Stuttgart: Am Donnerstag (16. Oktober 2025) kam es gegen 21:00 Uhr in einer S-Bahn der Linie 3 von Bad Cannstatt in Richtung Stuttgart Hauptbahnhof zu einer Nötigung zum Nachteil einer 28-jährigen Frau. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen zwei bislang unbekannte Männer der Geschädigten in der S-Bahn zu nahegekommen sein. Einer der Männer soll seinen Kopf auf die Schulter der 28-jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit gelegt haben, während der zweite sie mutmaßlich mit seinen Füßen daran hinderte, aufzustehen. Die Frau soll daraufhin versucht haben, sich von den Männern zu entfernen. Laut Zeugenaussagen wurde sie aber durch die beiden Unbekannten verfolgt. Durch das couragierte Eingreifen einer 64-jährigen Zeugin konnte eine weitere Belästigung mutmaßlich verhindert werden. Beide Tatverdächtigen flüchteten anschließend unerkannt. Die mutmaßlichen Täter hatten offenbar ein südländisches Erscheinungsbild und sollen etwa 30 bis 40 Jahre alt gewesen sein. Einer der Tatverdächtigen hatte augenscheinlich kurze Haare und trug offenbar eine Sonnenbrille auf dem Kopf. Bekleidet war er wohl mit einem schwarz-weißen Hemd, weißen Turnschuhen und einer dunklen Hose. Der zweite Mann soll längere Haare und einen Bart gehabt haben. Er war mutmaßlich mit einer weißen Jacke bekleidet. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Stuttgart unter der Telefonnummer 0711 / 55049-1020 zu melden.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Nötigung dauern an.

