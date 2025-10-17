PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Tätlicher Angriff auf Bundespolizisten am Stuttgarter Hauptbahnhof;

Stuttgart (ots)

Stuttgart: Am Donnerstagabend (16.10.2025) kam es am Stuttgarter Hauptbahnhof zu einem tätlichen Angriff auf Einsatzkräfte der Bundespolizei. Ersten Erkenntnissen zufolge, ereignete sich der Vorfall gegen 20:15 Uhr am Querbahnsteig auf Höhe des Gleises 15. Eine 43-jährige deutsche Staatsangehörige soll dort an zwei Personen, welche offenbar den Zeugen Jehovas angehörten, vorbei gelaufen sein, deren Flyer entrissen und diese anschließend auf den Boden geworfen haben. Reisende sprachen die offensichtlich aggressive Frau daraufhin an und forderten sie auf, stehen zu bleiben. Als die alarmierten Einsatzkräfte der Bundespolizei eintrafen, reagierte die Tatverdächtige weder auf die Ansprache noch auf die Aufforderung sich auszuweisen. Stattdessen beleidigte sie die Beamten durch Zeigen des Mittelfingers und schlug mit ihrer mitgeführten Tasche nach ihnen. Erst durch das Anlegen von Handfesseln konnte die Frau kurzzeitig beruhigt werden. Auf dem Weg zu dem Bundespolizeirevier leistete sie erheblichen Widerstand, ließ sich mehrfach zu Boden fallen und biss eine 21-jährige Bundespolizistin ins rechte Knie. Zudem trat sie wiederholt nach den eingesetzten Kräften und beleidigte diese lautstark. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte die Frau das Revier in den frühen Morgenstunden wieder verlassen.Die zuvor Polizistin blieb weiter dienstfähig. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie weiterer Delikte dauern an.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Pressestelle
Janna Küntzle
Telefon: 0711 / 55049 - 1051
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

