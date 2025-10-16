Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Rauchentwicklung an S-Bahn

Böblingen (ots)

Zu einer Rauchentwicklung an einer S-Bahn der Linie S1 in Richtung Kirchheim/Teck ist es am Donnerstagmorgen (16.10.2025) am Bahnhof in Böblingen gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr die S1 gegen 07:45 Uhr auf Gleis 3 in den Bahnhof ein, als es aus derzeit unbekannten Gründen zu einem technischen Defekt im Bereich des Stromabnehmers kam. Aufgrund der daraus resultierenden Rauchentwicklung wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr, sowie der Landes- und Bundespolizei alarmiert und zunächst das Gleis 3, kurze Zeit später die gesamten Gleise, gesperrt. Weiterhin räumten die Einsatzkräfte die Bahnsteige 2/3 sowie 4/5 und evakuierten die Reisenden aus dem betroffenen Zug. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden keine Personen durch den Vorfall verletzt. Die S1 war nicht mehr fahrbereit und wurde durch die Deutsche Bahn AG in den Betriebshof überführt. Aufgrund der Sperrung kam es zu bahnbetrieblichen Auswirkungen.

