PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Rauchentwicklung an S-Bahn

Böblingen (ots)

Zu einer Rauchentwicklung an einer S-Bahn der Linie S1 in Richtung Kirchheim/Teck ist es am Donnerstagmorgen (16.10.2025) am Bahnhof in Böblingen gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr die S1 gegen 07:45 Uhr auf Gleis 3 in den Bahnhof ein, als es aus derzeit unbekannten Gründen zu einem technischen Defekt im Bereich des Stromabnehmers kam. Aufgrund der daraus resultierenden Rauchentwicklung wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr, sowie der Landes- und Bundespolizei alarmiert und zunächst das Gleis 3, kurze Zeit später die gesamten Gleise, gesperrt. Weiterhin räumten die Einsatzkräfte die Bahnsteige 2/3 sowie 4/5 und evakuierten die Reisenden aus dem betroffenen Zug. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden keine Personen durch den Vorfall verletzt. Die S1 war nicht mehr fahrbereit und wurde durch die Deutsche Bahn AG in den Betriebshof überführt. Aufgrund der Sperrung kam es zu bahnbetrieblichen Auswirkungen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Meriam Kielneker
Telefon: 0711/55049 1051
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 12:40

    BPOLI S: Mutmaßliche Diebin vorläufig festgenommen

    Ulm (ots) - Zu einem Diebstahl durch eine 57 Jahre alte Frau ist es in der Nacht zum Dienstag (14.10.2025) am Hauptbahnhof Ulm gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich ein Reisender im Alter von 51 Jahren gegen 00:20 Uhr am Bahnsteig 1, als er seinen Rucksack im Bereich eines Fahrkartenautomaten abstellte um eine Zigarette zu rauchen. Diesen Moment nutzte die 57-jährige portugiesische Staatsangehörige nach ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 12:49

    BPOLI S: Angriff in Regionalbahn - Bundespolizei sucht Zeugen

    Sulzbach (ots) - Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 23:07 Uhr auf Höhe des Bahnhofs Sulzbach. Zunächst soll es zwischen den beiden 23-jährigen deutschen Staatsangehörigen und zwei bislang unbekannten Täterinnen zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein. Im weiteren Verlauf gingen die Tatverdächtigen offenbar auf die beiden Geschädigten zu und sollen sie ins Gesicht geschlagen und ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 11:52

    BPOLI S: Bilanz der Bundespolizei zum 178. Cannstatter Volksfest

    Stuttgart (ots) - Nach 16 Festtagen endete am 12. Oktober 2025 der Sondereinsatz der Bundespolizei anlässlich des 178. Cannstatter Volksfestes. Trotz eines Anstiegs der polizeilichen Vorkommnisse blickt die Bundespolizei positiv auf den Einsatz zurück. Der Schwerpunkt der Einsatzmaßnahmen lag auch in diesem Jahr auf dem Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt sowie dem Hauptbahnhof Stuttgart. Nachdem im vergangenen Jahr ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren