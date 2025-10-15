Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mutmaßliche Diebin vorläufig festgenommen

Ulm (ots)

Zu einem Diebstahl durch eine 57 Jahre alte Frau ist es in der Nacht zum Dienstag (14.10.2025) am Hauptbahnhof Ulm gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich ein Reisender im Alter von 51 Jahren gegen 00:20 Uhr am Bahnsteig 1, als er seinen Rucksack im Bereich eines Fahrkartenautomaten abstellte um eine Zigarette zu rauchen. Diesen Moment nutzte die 57-jährige portugiesische Staatsangehörige nach derzeitigem Kenntnisstand aus und entwendete den Rucksack des Reisenden. Nachdem der Geschädigte mit deutscher Staatsangehörigkeit das Fehlen seines Gepäcks bemerkte, erstattete er Anzeige bei der Bundespolizei. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung wurde die mutmaßliche Täterin unweit des Hauptbahnhofs angetroffen und vorläufig festgenommen. Sie konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ihren Weg fortsetzen, muss aber mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls rechnen.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, Koffer und Handgepäck nie unbeaufsichtigt stehen zu lassen. Taschen- und Gepäckdiebe nutzen immer wieder die Unaufmerksamkeit von Reisenden aus, um Diebstähle zu begehen.

