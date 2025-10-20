PRESSEPORTAL Presseportal Logo

BPOLI S: Gefährliche Körperverletzung am Stuttgarter Hauptbahnhof

Stuttgart (ots)

Stuttgart: Am Freitagabend (17. Oktober 2025) kam es im Stuttgarter Hauptbahnhof zu einem Angriff auf einen 30-jährigen Mann. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall gegen 23:05 Uhr im Personentunnel des Hauptbahnhofs. Eine Gruppe Jugendlicher soll den 30-jährigen deutschen Staatsangehörigen aus bislang unbekannten Gründen umzingelt und von hinten attackiert haben. Einer der Tatverdächtigen, ein 18-jähriger deutscher Staatsangehöriger, soll das Opfer von hinten angesprungen haben, während zwei weitere Tatverdächtige im Alter von 18 und 17 Jahren, ebenfalls mit deutscher Staatsangehörigkeit, den Mann einkreisten. Der Geschädigte erlitt dabei Verletzungen am Kopf sowie am Ellenbogen, lehnte jedoch eine ärztliche Behandlung ab. Dank einer präzisen Personenbeschreibung konnten Einsatzkräfte der Landespolizei die drei Tatverdächtigen kurze Zeit später auf Gleis 14 in einem Zug antreffen. Sie wurden anschließend der Bundespolizei übergeben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durften alle Beteiligten ihren Weg fortsetzen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung dauern an.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Pressestelle
Janna Küntzle
Telefon: 0711 / 55049 - 1051
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

