Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht mit verletzter Person

Zeugen gesucht

Rudolstadt (ots)

Am Donnerstag, gegen 14.55 Uhr überquerte der 57-jährige Fußgänger in Rudolstadt die Marktstraße im Bereich der Apotheke. Zunächst hielt der Fahrer eines hellen PKW auch an, als der Fußgänger fast an dem Fahrzeug vorbei war, fuhr dieses jedoch los und stieß dabei gegen den Fuß des 57-Jährigen. Dieser erlitt Verletzungen. Der Fahrer des unbekannten hellen PKW fuhr weiter. Zeugen welche dazu Angaben machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0198097 bei der Polizei Saalfeld, Tel.: 03671 560 zu melden.

