Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Betrunken Unfall verursacht und ins Bett geflüchtet

Heinersdorf (ots)

Ein 44-Jähriger befuhr am 31.07.2025 gegen 17:00 Uhr mit seinem Pkw die B90 von Wurzbach kommend in Richtung Bad Lobenstein. In der Ortslage Heinersdorf kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Warnbake und kollidierte anschließend mehrfach mit einem Zaun. Doch anstatt sich um den Unfallschaden zu kümmern, machte sich der Fahrer aus dem Staub. Polizeibeamte der PI Saale-Orla suchten sogleich die Anschrift des Unfallverursachers auf, dieser konnte schlafend im Bett festgestellt werden und musste geweckt werden. In der weiteren Folge ergab sich auch der Grund für seine Irrfahrt, ein Atemalkoholtest ergab nämlich den Wert von 1,65 Promille. Der Mann wurde folglich einer Blutentnahme zugeführt, seinen Führerschein musste er zudem abgeben. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. An dem Fahrzeug sowie dem Zaun und der Warnbake entstand ein geschätzer Gesamtschaden von ca. 5000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell