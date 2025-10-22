PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugenaufruf nach exhibitionistischer Handlung in der S-Bahnlinie S1

Kirchheim/Plochingen (ots)

Kirchheim unter Teck/Plochingen: Am Montagabend (21. Oktober 2025) kam es in der S- Bahnlinie S1 zu einer exhibitionistischen Handlung durch einen bislang unbekannten Mann. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall gegen 19:30 Uhr auf der Strecke zwischen Plochingen und Wendlingen. Der bislang unbekannte Mann setzte sich in der S- Bahn auf die gegenüberliegende Sitzreihe einer 17-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Im weiteren Verlauf bemerkte die Frau, dass der Mann offenbar an seinem erigierten Glied manipulierte. Auch als er feststellte, dass sie ihn dabei beobachtete, soll er die Handlung fortgesetzt haben. Die Geschädigte verließ daraufhin umgehend ihren Sitzplatz und stieg am Bahnhof Kirchheim unter Teck aus der S-Bahn aus. Der unbekannte Täter konnte anschließend unerkannt flüchten. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es sich bei dem Tatverdächtigen um einen Mann im Alter von etwa 30 bis 40 Jahren handeln. Er soll etwa 1,70 Meter groß und schlank sein, sowie ein europäisches Aussehen haben. Weiterhin trug er augenscheinlich einen Dreitagebart. Auffällig war nach Zeugenaussagen, dass der Unbekannte mutmaßlich eine Barett-Mütze trug. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Stuttgart unter der Telefonnummer 0711/550491020 zu melden. Die Ermittlungen wegen des Verdachts einer exhibitionistischen Handlung dauern an.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Pressestelle
Janna Küntzle
Telefon: 0711 / 55049 - 1051
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 12:00

    BPOLI S: 28-Jährige in S-Bahn bedrängt

    Stuttgart (ots) - Stuttgart: Am Donnerstag (16. Oktober 2025) kam es gegen 21:00 Uhr in einer S-Bahn der Linie 3 von Bad Cannstatt in Richtung Stuttgart Hauptbahnhof zu einer Nötigung zum Nachteil einer 28-jährigen Frau. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen zwei bislang unbekannte Männer der Geschädigten in der S-Bahn zu nahegekommen sein. Einer der Männer soll seinen Kopf auf die Schulter der 28-jährige mit ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 11:58

    BPOLI S: Gefährliche Körperverletzung am Stuttgarter Hauptbahnhof

    Stuttgart (ots) - Stuttgart: Am Freitagabend (17. Oktober 2025) kam es im Stuttgarter Hauptbahnhof zu einem Angriff auf einen 30-jährigen Mann. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall gegen 23:05 Uhr im Personentunnel des Hauptbahnhofs. Eine Gruppe Jugendlicher soll den 30-jährigen deutschen Staatsangehörigen aus bislang unbekannten Gründen ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 09:35

    BPOLI S: Tätlicher Angriff auf Bundespolizisten am Stuttgarter Hauptbahnhof;

    Stuttgart (ots) - Stuttgart: Am Donnerstagabend (16.10.2025) kam es am Stuttgarter Hauptbahnhof zu einem tätlichen Angriff auf Einsatzkräfte der Bundespolizei. Ersten Erkenntnissen zufolge, ereignete sich der Vorfall gegen 20:15 Uhr am Querbahnsteig auf Höhe des Gleises 15. Eine 43-jährige deutsche Staatsangehörige soll dort an zwei Personen, welche offenbar den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren