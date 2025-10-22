Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugenaufruf nach exhibitionistischer Handlung in der S-Bahnlinie S1

Kirchheim/Plochingen (ots)

Kirchheim unter Teck/Plochingen: Am Montagabend (21. Oktober 2025) kam es in der S- Bahnlinie S1 zu einer exhibitionistischen Handlung durch einen bislang unbekannten Mann. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall gegen 19:30 Uhr auf der Strecke zwischen Plochingen und Wendlingen. Der bislang unbekannte Mann setzte sich in der S- Bahn auf die gegenüberliegende Sitzreihe einer 17-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Im weiteren Verlauf bemerkte die Frau, dass der Mann offenbar an seinem erigierten Glied manipulierte. Auch als er feststellte, dass sie ihn dabei beobachtete, soll er die Handlung fortgesetzt haben. Die Geschädigte verließ daraufhin umgehend ihren Sitzplatz und stieg am Bahnhof Kirchheim unter Teck aus der S-Bahn aus. Der unbekannte Täter konnte anschließend unerkannt flüchten. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es sich bei dem Tatverdächtigen um einen Mann im Alter von etwa 30 bis 40 Jahren handeln. Er soll etwa 1,70 Meter groß und schlank sein, sowie ein europäisches Aussehen haben. Weiterhin trug er augenscheinlich einen Dreitagebart. Auffällig war nach Zeugenaussagen, dass der Unbekannte mutmaßlich eine Barett-Mütze trug. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Stuttgart unter der Telefonnummer 0711/550491020 zu melden. Die Ermittlungen wegen des Verdachts einer exhibitionistischen Handlung dauern an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell