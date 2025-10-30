POL-ME: Exhibitionist in Hilden: Polizei bittet um Hinweise - 2510112
Hilden (ots)
Am Mittwoch, 29. Oktober 2025, entblößte sich in Hilden ein noch unbekannter Mann vor einer 12-Jährigen in schamverletzender Weise. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.
Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:
Gegen 13:20 Uhr bemerkte das Mädchen an der Gartenstraße im Bereich Holterhöfchen einen Mann, der sexuelle Handlungen an sich vornahm. Die 12-Jährige entfernte sich und erzählte Zuhause ihrer Mutter davon, die anschließend folgerichtig Anzeige erstattete.
Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:
- männlich - ungefähr 50 Jahre alt - circa 1,80 Meter groß - mit europäischem Erscheinungsbild - trug einen beigen Pullover, eine blaue Jeanshose und ein dunkelblaues Cap
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt:
Wer hat zur Tatzeit an der Gartenstraße einen verdächtigen Mann beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Hilden unter 02103 898-6410 jederzeit entgegen.
Fragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann
Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028
E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de
