Polizei Mettmann

POL-ME: Exhibitionist in Hilden: Polizei bittet um Hinweise - 2510112

Bild-Infos

Download

Hilden (ots)

Am Mittwoch, 29. Oktober 2025, entblößte sich in Hilden ein noch unbekannter Mann vor einer 12-Jährigen in schamverletzender Weise. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 13:20 Uhr bemerkte das Mädchen an der Gartenstraße im Bereich Holterhöfchen einen Mann, der sexuelle Handlungen an sich vornahm. Die 12-Jährige entfernte sich und erzählte Zuhause ihrer Mutter davon, die anschließend folgerichtig Anzeige erstattete.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ungefähr 50 Jahre alt - circa 1,80 Meter groß - mit europäischem Erscheinungsbild - trug einen beigen Pullover, eine blaue Jeanshose und ein dunkelblaues Cap

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt:

Wer hat zur Tatzeit an der Gartenstraße einen verdächtigen Mann beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Hilden unter 02103 898-6410 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell