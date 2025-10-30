Polizei Mettmann

POL-ME: Bei sechs Autos Scheiben eingeschlagen: Polizei bittet um Hinweise - 2510115

Haan (ots)

In der Zeit von Montag, 27. Oktober 2025, bis Mittwoch, 29. Oktober 2025, wurden in Haan bei sechs Autos, die in unmittelbarer Nähe zueinander geparkt waren, die Scheiben eingeschlagen. In zwei Fällen entwendeten die bisher unbekannten Täterinnen oder Täter zudem Wertgegenstände aus den Fahrzeugen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Am Montag, 27. Oktober 2025, parkte eine Haanerin gegen 16 Uhr ihren Mercedes GLA am August-Macke-Weg. Am Mittwoch, 29. Oktober 2025, stellte sie gegen 12:30 Uhr fest, dass die Seitenscheibe ihres Autos eingeschlagen worden war. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

In der Zeit von Dienstag, 28. Oktober 2025, gegen 17:15 Uhr, bis Mittwoch, 29. Oktober 2025, gegen 6 Uhr, wurde die Seitenscheibe eines Mercedes GLC, der am Heinrich-Bilcken-Weg in Höhe der Hausnummer 16 stand, zerstört. Es wurde nichts entwendet.

Zwischen Dienstag, 28. Oktober 2025, gegen 19 Uhr, und Mittwoch, 29. Oktober 2025, gegen 8 Uhr, schlugen unbekannte Täterinnen oder Täter an der Straße "Alt Thienhausen" bei einem Mercedes GLC und einem Mercedes GLA die Seitenscheiben ein. Es wurden Getränke gestohlen.

In der Nacht auf Mittwoch, 29. Oktober 2025, schlugen Unbekannte gegen 2 Uhr die Seitenscheibe eines BMW 318d ein und lösten die Alarmanlage aus. Aus dem Auto, das am Heideweg in Höhe der Hausnummer 54 am Straßenrand parkte, wurde nichts gestohlen.

In der Zeit von Dienstag, 28. Oktober 2025, gegen 15 Uhr, bis Mittwoch, 29. Oktober 2025, gegen 11 Uhr, schlugen Unbekannte an der Thienhausener Straße in Höhe der Hausnummer 59 die Seitenscheibe eines Mercedes GLC ein und entwendeten eine Handtasche mit Bargeld.

An den Autos entstand jeweils ein Sachschaden in dreistelliger Höhe. Ob die Taten in einem Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei hat entsprechende Verfahren eingeleitet und fragt:

Wer hat zu den Tatzeiten in den angegebenen Straßen etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Haan jederzeit unter 02129 9328-6480 entgegen.

